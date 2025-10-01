ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಶೇ.5.5ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ: ಆರ್ಬಿಐ
ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : October 1, 2025 at 11:08 AM IST
ಮುಂಬೈ: ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದ ರೆಪೋ ದರ ಶೇ.5.5 ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಇಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಟಸ್ಥ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಉತ್ತಮ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಸಡಿಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟವು ಪ್ರಗತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ "ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ" ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಲವಾದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅನುಕೂಲರವಾಗಲಿವೆ" ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಬಿಐನ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ (ಎಂಪಿಸಿ) ಸಭೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1) ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ಈ ಬಾರಿ ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರುವರಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
