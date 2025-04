ETV Bharat / business

ಗೃಹ - ವಾಹನ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್: 2ನೇ ಬಾರಿ ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಆರ್​ಬಿಐ - REPO RATE CUT

ಗೃಹ - ವಾಹನ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್: 2ನೇ ಬಾರಿ ರೆಪೋ ದರ 25 ಬೇಸಿಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಆರ್​​​​ ಬಿಐ ( IANS )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : April 9, 2025 at 11:17 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 11:24 AM IST 2 Min Read

ಮುಂಬೈ: ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್​ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ತಲ್ಲಣಗಳ ನಡುವೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬುಧವಾರ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗೃಹ- ವಾಹನ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್​: ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿಗೆ ಆರ್​ಬಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ. ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಗೃಹ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇವರು ಪಾವತಿಸುವ ಇಎಂಐ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ರೆಪೋ ದರವು ಈಗ 6.25 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 6.25 ರಿಂದ ಶೇ 6ಕ್ಕೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್​ ಇಳಿಕೆ: ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಆರ್‌ಬಿಐ ಆಗ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ 6.25 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಆರ್​ ಬಿಐ ಮಾಡಿದ್ದ ದರ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ದರಗಳ ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ರೆಪೋದರವನ್ನು ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾ 6.5 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಡಿಪಿ 6.5 ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಆರ್​​ಬಿಐ: ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು (ಎಂಪಿಸಿ) ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಶೇ.6.7ರಿಂದ ಶೇ.6.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮುಂಬೈ: ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್​ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ತಲ್ಲಣಗಳ ನಡುವೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬುಧವಾರ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗೃಹ- ವಾಹನ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್​: ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿಗೆ ಆರ್​ಬಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ. ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಗೃಹ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇವರು ಪಾವತಿಸುವ ಇಎಂಐ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ರೆಪೋ ದರವು ಈಗ 6.25 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 6.25 ರಿಂದ ಶೇ 6ಕ್ಕೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್​ ಇಳಿಕೆ: ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಆರ್‌ಬಿಐ ಆಗ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ 6.25 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಆರ್​ ಬಿಐ ಮಾಡಿದ್ದ ದರ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ದರಗಳ ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ರೆಪೋದರವನ್ನು ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾ 6.5 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಡಿಪಿ 6.5 ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಆರ್​​ಬಿಐ: ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು (ಎಂಪಿಸಿ) ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಶೇ.6.7ರಿಂದ ಶೇ.6.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಟ್ಯಾರಿಫ್​​ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಆರ್​ಬಿಐನ MPC ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. RBIನಿಂದ ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ವಿವೇಚನಾಶೀಲತೆ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಜ್ಞರ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಆರ್​ ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 26 ರಷ್ಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್​ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಚೀನಾ ಮೇಲೆ 104ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ - ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಲ್ಲಣ

Last Updated : April 9, 2025 at 11:24 AM IST