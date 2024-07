ETV Bharat / business

ಅಯ್ಯೋ 'ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ: ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸಿ' 10 ರೂ ನಾಣ್ಯದ ಕಥೆ -ವ್ಯಥೆ - WHAT SAYS RBI ABOUT 10Rs COIN

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 14 hours ago

ಅಯ್ಯೋ 'ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ: ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸಿ' 10 ರೂ ನಾಣ್ಯದ ಕಥೆ -ವ್ಯಥೆ ( ETV Bharat )

10 Rupee Coin Problems - ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ನೋಡಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳೇ ಆದವು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ 10 ರೂ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10 ರೂ ನಾಣ್ಯದ ಮನದಾಳ ಅದರದ್ದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬಿಡಿ: ’’ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ನನ್ನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿದ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬ್ರೆಡ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡಾ. ಹಸಿದ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಹೇಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದಿನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದೆ‘‘ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಾಣ್ಯದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ಹತ್ತು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ವಾಲ್‌ನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಈಡೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ’’. ಇದು 10 ರೂ ನಾಣ್ಯದ ಅಳಲು( ಸ್ವಗತ)

RBI Clarified on 10 Rupee Coin; ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ: ಆರ್ ಬಿಐ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ, ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 2011 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 61 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2005 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡುವೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಇವು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಸುಬೇದಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಆರ್ ಬಿಐ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ರೂ.10 ನಾಣ್ಯಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗೆ 10 ರೂ ನಾಣ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಜನ ಹಿಂಜರಿಕೆ: 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಣ್ಯ...!