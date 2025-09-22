ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ - GST ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ RBIಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ; SBI ವರದಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಕಾಂತಿ ಘೋಷ್ ಪ್ರಕಾರ, CPI ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ.
ನವದೆಹಲಿ: ಹಣದುಬ್ಬರವು 2004ರ ಬಳಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. GST ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವು RBI ಮುಂದಿರುವ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು SBI ವರದಿಯೊಂದು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
RBI ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ (MPC) ಸಭೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ RBI ನೀತಿ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.50ರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ದರ ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಕಾಂತಿ ಘೋಷ್ ಪ್ರಕಾರ, CPI ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. GST ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು 65 - 75 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 27ರಲ್ಲೂ ಹಣದುಬ್ಬರವು ತೀವ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು GST ಕಡಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
FY27ರ CPI ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಶೇ 4 ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, GST ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ CPI 1.1ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ಇದು 2004 ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2019ರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಶೇ 28ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 35 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ CPI ಸರಣಿ ಪ್ರಕಾರ CPIಯಲ್ಲಿ 20-30 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. GST ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆಯಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು CPI ಹಣದುಬ್ಬರವು FY26 ಮತ್ತು FY27ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಗುರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (4+2%) ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಘೋಷ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ RBIನಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವಹನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೂನ್ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಟೈಪ್ 2 ದೋಷವನ್ನು (ತಟಸ್ಥ ಧೋರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದರ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ FY27ರಲ್ಲೂ ಹಣದುಬ್ಬರವು ತೀವ್ರವಾಗಿರದೇ ಇರಲಿದೆ. GST ಕಡಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 2%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
