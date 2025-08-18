ETV Bharat / business

GST ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಬಿಂದಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 3:50 PM IST

5 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಬರಲಿರುವ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್​ಟಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ದ್ವಾರಕಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಬಿಂದಾಲ್, "ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಉತ್ತಮ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಿಎಸ್​ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ದ್ವಾರಕಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದರು. ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಜಿಎಸ್​ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಶಿಫಾರಸು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಐದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ 3 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಮೇಲೆ ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

"ಈ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಣ್ಣದೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಂದ ಭಾರಿ ಲಂಚ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶೇ.18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತೆಗೆದು ಶೇ.12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯೋಜನೆ: "ಜಿಎಸ್​ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. 18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ 12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. 18% ತೆರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಜನರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಬೇಕು: ಜಿಎಸ್​​ಟಿ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಕೀಲ ಡಾ. ಸತೇಂದ್ರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 8 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾದ 10% ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು: "ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ 5 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಸದ್ಯ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ನದ್ದೂ ಒಂದು. 6 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ ಜನರು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳುಗಳು, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದರು.

"ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯೂ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವರು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪಡೆಯಲು ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಅಂತಹ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಂಡವ್ ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೂಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ) ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನ್ವಯ: "ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ಮಿತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಗೆ ಸರಳೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ರಿಟರ್ನ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

