By ETV Bharat Karnataka Team

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಯೋಜನೆ - ಯೋಚನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್​ ಇಲ್ಲದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಪೋಸ್ಟ್​ ಆಫೀಸ್ ಆರ್​ಡಿ ಸ್ಕೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆರ್‌ಡಿ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಆರ್​​​​​​​​​ಡಿ ಯೋಜನೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು 10 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರ್​​​ಡಿ( ರಿಕರಿಂಗ್​ ಡಿಪಾಸಿಟ್​): ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್​​​​​​ಡಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 6.7 ರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ರೂ.ಗಳಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ರೂ.ನಂತೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ: 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.17 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 333 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ 7 ಲಕ್ಷದ 13 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 5 ಲಕ್ಷದ 8 ಸಾವಿರದ 546 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ 17 ಲಕ್ಷದ 8 ಸಾವಿರದ 546 ರೂ. ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್​ ಇಲ್ಲದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿ: Good news; 'ಆ ಬಡ್ಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ', ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶನ; ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ - RBI ON INTEREST CHARGES

