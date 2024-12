ETV Bharat / business

ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ?: ಯಾವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್​ ಚೇಂಜ್​​, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ! - GST CHANGES FROM JANUARY 2025

By ETV Bharat Karnataka Team

ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಲಸೆ - ಅಲ್ಲದ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ US ವೀಸಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಒಮ್ಮೆ ಮರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರು ಹೊಂದಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ಈ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ WhatsApp ನಿಷೇಧ: ಹಲವು ಹಳೆಯ Android ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ WhatsApp ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Samsung Galaxy S3, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, HTC One X, One X Plus, Sony Xperia Z, Xperia T, LG Optimus G, Nexus 4, Moto G, Moto E 2014 ನಲ್ಲಿ WhatsApp ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1 ರಂದು ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, 14.2 ಕೆಜಿಯ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಈ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ಆಡಿ, ಹ್ಯುಂಡೈ, ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಹೋಂಡಾ, ಕಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ.2-4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಎಫ್‌ಡಿ ನಿಯಮಗಳು: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್​ ಫೈನಾನ್ಸ್​​ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

UPI 123 Pay: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'UPI 123 Pay' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು 5,000 ರೂ. ದಿಂದ 10,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 'ಯುಪಿಐ 123 ಪೇ' ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ; ಮುಂದುವರಿದ ಕಳಪೆ ವಾತಾವರಣ, ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್​