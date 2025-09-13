ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 6 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್: ಸೆ.15ಕ್ಕೆ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆ ದಿನ
ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31 ರ ಬದಲಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
Published : September 13, 2025 at 2:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆರು ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಂಡವಿಲ್ಲದೇ ಐಟಿಆರ್ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31 ರ ಬದಲಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೋಮವಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನಂತೆ 6 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್ ಎಸ್ ) ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಐ-ಟಿ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಕ್ 24x7 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು, ಲೈವ್ ಚಾಟ್ಗಳು, ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್/ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ: ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದ ಹರಿಬರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಎವೈ 2025-26ಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸದ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜುಲೈ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಎಚ್ಯುಎಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ (ಎವೈ) 2025-26 (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ) ಐಟಿಆರ್ಎಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. AY 2025-26 ಗಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್-ಎಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31, 2024 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ 7.28 ಕೋಟಿ ಐಟಿಆರ್ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 6.77 ಕೋಟಿ ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.5 ಶೇಕಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಕೋಟಿ ITRಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿವೆ. ಸೋಮವಾರದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
