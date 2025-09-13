ETV Bharat / business

ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 6 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್: ಸೆ.15ಕ್ಕೆ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್​ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆ ದಿನ

ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್​ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31 ರ ಬದಲಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 15ರವರೆಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೆ.15ಕ್ಕೆ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್​ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆ ದಿನ
ನವದೆಹಲಿ: ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆರು ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಂಡವಿಲ್ಲದೇ ಐಟಿಆರ್ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 15 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್​ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31 ರ ಬದಲಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 15ರವರೆಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೋಮವಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್​ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನಂತೆ 6 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್​ ಎಸ್​ ) ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಐ-ಟಿ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್‌ಡೆಸ್ಕ್ 24x7 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು, ಲೈವ್ ಚಾಟ್‌ಗಳು, ವೆಬ್‌ಎಕ್ಸ್ ಸೆಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್/ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ: ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದ ಹರಿಬರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಎವೈ 2025-26ಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸದ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜುಲೈ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಎಚ್‌ಯುಎಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ (ಎವೈ) 2025-26 (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ) ಐಟಿಆರ್ಎಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. AY 2025-26 ಗಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್-ಎಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31, 2024 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ 7.28 ಕೋಟಿ ಐಟಿಆರ್​​ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 6.77 ಕೋಟಿ ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.5 ಶೇಕಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಕೋಟಿ ITRಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿವೆ. ಸೋಮವಾರದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

