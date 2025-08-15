ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕುಬೇರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ, ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಮನೆ ಮುಂತಾದ ಐದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕೆಲವು ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
1. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್
ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 22 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್
ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 45 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3. ಎನ್ ಗ್ರಿಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಇದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಬೆಲೆಯೂ ಕೋಟಿಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ.
4. ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್
2024 ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಸಸ್ LM MPV ಅನ್ನು ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.
5. ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್
ಈ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರಜೆಯ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.