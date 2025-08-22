ಸಿಯಾಟಲ್/ಹೈದರಾಬಾದ್: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ನೋಟ, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುಂಠಿತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚೈತ್ರ ವೇದುಲಪಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸವಾಲುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಧ್ಯೇಯದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಇಂದು ಚೈತ್ರ ಅವರು "ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಕ್ಲೌಡ್ (WIC)" ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಅವರು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ WIC ಅನ್ನು "ಟಾಪ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ" ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹಿಣಿಯಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞೆಯವರೆಗೆ: ಚೈತ್ರ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಬಾಲ್ಯವು ತಂದೆ ಮೇಜರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.
"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೈತ್ರ ತನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪತಿ ಚೈತ್ರರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಅದು 1990ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಚೈತ್ರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1996ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಅವರು ಒರಾಕಲ್ಗೆ ಸೇರಿದರು.
ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಚೈತ್ರ : ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಚೈತ್ರ 1998ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 40 ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರು.
2010ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಗೆ $1.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. "ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ತಂತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೈತ್ರ ನವೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನವೀನ ಪಾಲುದಾರರ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಗಳಿದ್ದರೂ, ಪ್ರವೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಕ್ಲೌಡ್ (WIC) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, WIC ಆ ಗುರಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಪನಿಗಳು WIC ಮೂಲಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ, AI ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು 120 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು WIC ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ 5,600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿನಿಮಾವರೆಗೆ: ಚೈತ್ರ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೇವಲ ಐಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. WIC ಸೃಜನಶೀಲ ವಲಯಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ "ಐಕಾನ್ಸ್" ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರು "ಅಮೆರಿಕನ್ ವಾರಿಯರ್" ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LoC) ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು, ಚೈತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ AI ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚೈತ್ರ ವಿನಮ್ರಳಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಚೈತ್ರ ಅವರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ವಿಧಿ ಅವರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಎಂಬಿಎ ಅಥವಾ ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಜೀವನವು ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಚೈತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
