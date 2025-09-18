ETV Bharat / business

ಸೆ.22ರಿಂದ GST ದರ ಕಡಿತ ಜಾರಿ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹46 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹1.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ₹46 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹1.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರು ಘಟಕ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 4:42 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕಡಿತವಾಗಿರುವ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಜನರು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ?: ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 42 ಸಾವಿರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗರಿಷ್ಠ 1.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಗಳು 1,29,600 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ, ಆಲ್ಟೊ KL0 1,07,600 ರೂ.ವರೆಗೆ, ಸೆಲೆರಿಯೊ 94,100 ರೂ.ವರೆಗೆ, ವ್ಯಾಗನ್-ಆರ್ 79,600 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಗ್ನಿಸ್ 71,300 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬೆಲೆ 84,600 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಬಲೆನೊ 86,100 ರೂ.ವರೆಗೆ, ಟೂರ್ ಎಸ್ 67,200 ರೂ. ವರೆಗೆ, ಡಿಜೈರ್ 87,700 ರೂ. ವರೆಗೆ, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ 1,12,600 ರೂ. ವರೆಗೆ, ಬ್ರೆಝಾ 1,12,700 ರೂ. ವರೆಗೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ 1.07 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ, ಜಿಮ್ನಿ 51,900 ರೂ.ವರೆಗೆ. ಎರ್ಟಿಗಾ 46,400 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್ 6 52,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಡಿತವಾಗಲಿವೆ ಎಂದಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 61,700 ರೂ.ವರೆಗೆ, ಈಕೊ 68,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎಲ್‌ಸಿವಿ 52,100 ರೂ.ವರೆಗೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ ಬದಲು: 1200 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮೀರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 28 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. 1500 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಿತಿಯೊಳಗಿನ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳು ಜಿಎಸ್​ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಳಿಸಿದೆ.

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಇಳಿಕೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿಯ ಸ್ತರಗಳನ್ನು 4 ರಿಂದ 2ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 5, 12, 18, 28 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 18ರ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿವೆ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

