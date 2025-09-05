ETV Bharat / business

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವರಿಂದ ಮೊದಲ ಕಾರು ಖರೀದಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಲಾದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ (Minister Pratap Sarnayak x post)
ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈನ ಬಿಕೆಸಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮೊದಲ ಶೋ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಈ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಕಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕಿರುಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವನಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶೋ ರೂಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ-ಚಕ್ರ-ಚಾಲನಾ (RWD) ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಮಾಣಿತ RWD ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 59.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ RWD ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 67.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ. ಸರ್ನಾಯಕ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ RWD ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ 350 ರಿಂದ 500 ಕಾರುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಂಘೈನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ವಿತರಣೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿವೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೋ ರೂಂ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

