ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ - TOP INDIAN CITY FOR WORKING WOMEN

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಗಳ 2024 ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು 2023 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳೂರು 24ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

4. ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅನುಭವದ ಮಹಿಳಾ ರೇಟಿಂಗ್

ನಗರ ಕೌಶಲ್ಯ & ಉದ್ಯೋಗ ಆರೈಕೆ ಬೆಂಬಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಕ್ಷತೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 7.54 7.44 7.52 6.83 6.97 6.17 ಚೆನ್ನೈ 7.09 7.36 7.58 6.68 7.05 6.48 ಮುಂಬೈ 7.60 7.08 7.64 6.99 6.67 7.19 ಹೈದರಾಬಾದ್ 6.95 7.56 8.01 6.85 6.63 6.95 ಪುಣೆ 7.14 7.20 7.02 7.06 7.50 6.71

ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ: 2024 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು (7.54), ಮುಂಬೈ (7.60) ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೌಶಲ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈ (7.09) ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ (6.95) ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಕೋರ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಕೇರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್: ಬೆಂಗಳೂರು (7.44) ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ (7.56) ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಬೆಂಗಳೂರು (7.52) ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ (8.01) ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಂಬೈ (7.64) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಕ್ಷತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು 6.83 ಅಂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪುಣೆ (7.06), ಮುಂಬೈ (6.99), ಹೈದರಾಬಾದ್ (6.85), ಚೆನ್ನೈ (6.68) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಬೆಂಗಳೂರು (6.97), ಪುಣೆ (7.50) ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ (7.05), ಮುಂಬೈ (6.67), ಹೈದರಾಬಾದ್ (6.63) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈ (7.19) ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ (6.95) ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪುಣೆ (6.71), ಚೆನ್ನೈ (6.48) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.

5. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾದರಿ ನಗರ: ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು, 47.15 ನಗರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅಗ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದ 120 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್: ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಸೇರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಂತರ್ಗತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂತರ್ಗತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ (ಇಒಎಲ್) ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು 100 ರಲ್ಲಿ 66.7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇಒಎಲ್ ಎಂಬುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೊರತಂದ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳ ವಾಸಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 14 ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 50 ಸೂಚಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಧಾರಣ 70.1% ರಷ್ಟಿದೆ.

ಬಾಲಕಿಯರ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತವು ಶೇ 36.2ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಇತರ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ನಗರವು ತಮ್ಮ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಗರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ. ನಗರದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣ (ಎನ್​ಸಿಆರ್​ಬಿ 2022 ರ ಪ್ರಕಾರ) 96.7 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 90.1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

6. ಟಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಐ 2024 ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಗರಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ

ಅ.ಸಂ ನಗರ ನಗರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ (100 ರಲ್ಲಿ) 2024 ರ ರ‍್ಯಾಂಕ್ 2024 ಎಸ್ಐಎಸ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ 2024 IIS Rank 1 ಬೆಂಗಳೂರು 47.15 1 3 1 2 ಮಂಗಳೂರು 17.99 24 28 35 3 ಬೆಳಗಾವಿ 17.46 27 20 69 4 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ 17.44 28 21 40 5 ಮೈಸೂರು 14.81 50 50 39 6 ತುಮಕೂರು 8.68 91 94 114 7 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 8.33 94 91 96 8 ದಾವಣಗೆರೆ 8.11 98 93 96

ಅವತಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ ಸಿಟಿಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಟಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಐ) 2024 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ (ಸಿಐಎಸ್) 47.15 ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು 17.99 ಸಿಐಎಸ್ ನೊಂದಿಗೆ 24ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ನಗರಗಳೆಂದರೆ: ಬೆಳಗಾವಿ (27 ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸಿಐಎಸ್: 17.46); ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (28ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸಿಐಎಸ್: 17.44); ಮೈಸೂರು (50ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸಿಐಎಸ್: 14.81); ತುಮಕೂರು (91ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸಿಐಎಸ್: 8.68); ಶಿವಮೊಗ್ಗ (94 ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸಿಐಎಸ್: 8.33) ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ (98 ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸಿಐಎಸ್: 8.11).

7. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಒಳನೋಟಗಳು

ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ (ಸಿಐಎಸ್), ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ (ಎಸ್ಐಎಸ್) ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ (ಐಐಎಸ್) ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಮೆಟ್ರಿಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್ಐಎಸ್ 25.06 ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ 10.11 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ (ಸರಾಸರಿ ನಗರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ 18.6 ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ).

8. ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಾಸರಿ ನಗರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು

ಅ.ಸಂ. ರಾಜ್ಯ CIS SIS IIS 1 ಕೇರಳ 20.89 30.47 7.11 2 ತೆಲಂಗಾಣ 20.57 23.72 19.78 3 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 19.93 25.96 13.21 4 ತಮಿಳು ನಾಡು 19.38 26.83 8.75 5 ಕರ್ನಾಟಕ 17.50 22.18 12.47

ಕೇರಳವು 20.89 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ 20.57, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 19.93, ತಮಿಳುನಾಡು 19.38 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ 17.50 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಗರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂತರ್ಗತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ನಗರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

