ಭಾರತದ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಜ್ರಗಳು; ಇವುಗಳಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ DNA!
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಜ್ರಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
Published : September 14, 2025 at 7:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮವು 'ಮಾನವ ಡಿಎನ್ಎಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ವಜ್ರಗಳು' ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಖ್ಯಾತ ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ, ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಹೇತಲ್ ವಕೀಲ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರು ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಜನರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವಂತ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಳವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಡಿಎನ್ಎಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಭರಣಗಳ ಭಾಗವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (IFZA) ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ವಾಲಿಯಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯು ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಜ್ರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿಸಲು ಡಿಎನ್ಎ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಭರಣ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಈ ವಜ್ರವು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಡಿಎನ್ಎಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಾಗ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಜ್ರಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ 20,000ರಿಂದ 60,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಡಿಎನ್ಎ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಸುಮಾರು $2,000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಗುರವಾದ ಆಭರಣಗಳವರೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 22 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಆಭರಣಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಾಲಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಡಿಎನ್ಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಜ್ರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಡ್ಡ್ ಸೀರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆಯೇ, ಈ ಡಿಎನ್ಎ ವಜ್ರವು ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
