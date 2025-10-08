ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್​: ಈಗ 40 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್​​ ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ!

ETV Bharat / business

ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್​: ಈಗ 40 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್​​ ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ! (Image Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 5:47 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್‌ ಬೈಕ್​ ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬೈಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕ 40 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಕರು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 100 ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಕಂಪನಿ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೈಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಅದರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಜಾವಾ 350, ಜಾವಾ 42, ಜಾವಾ 42 FJ 350, ಜಾವಾ 42 ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಪೆರಾಕ್‌ನಂತಹ ಜಾವಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮಾದರಿಗಳು, ಯೆಜ್ಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್‌ನಂತಹ ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಹಯೋಗವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ದರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆಜಾನ್‌ನೊಂದಿಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯರಿಂದ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಲವಾರು ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಎಂಐ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್​ಬ್ಯಾಕ್​​ ಗಳು ಲಭ್ಯ: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಐಸಿಐಸಿಐ ಸಹ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ 24 ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಸಹ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ (ರೂ. 4,000 ವರೆಗೆ) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ವಿಶೇಷ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 40 ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜೆಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ?: ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ರ ಭಾಗವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಶ್ರೇಣಿಯು 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಹ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳು, ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂ 16,500 ವರೆಗಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

