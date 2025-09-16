ETV Bharat / business

ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್​: ಕೊನೆ ದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Representational image
ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ETV Bharat)
ನವದೆಹಲಿ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16) ಒಂದು ದಿನ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ರ ವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ 7.3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಿಆರ್‌ಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 7.28 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಐಟಿಆರ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16, 2025) ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೋಮವಾರ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಕಾರಣ ಇದು AY 2025-26 ಗಾಗಿ ITR ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸೋಮವಾರ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಂತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವೇಶ-ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೇ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅದು X ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜನರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.

2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಐಟಿಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಈಗ ಮಂಗಳವಾರ(ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16) ಆಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು AIS (ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿಕೆ) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಇ-ಫ್ಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿಆರ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ, "ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ" ಎಂದು ಸೆ.14ರಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಜನರು ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು orm@cpc.incometax.gov.in ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 14 ರಂದು, ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು AIS/TIS ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, "AIS/TIS ಸೌಲಭ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು (ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಐಪಿ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ) cmcpc_support@insight.gov.in ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ."

ಜುಲೈ 31 ರಿಂದ ಸೆ. 15ರ ವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು (HUF ಗಳು) ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳು 2025-26 ರ AY ಗಾಗಿ (2024-25 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ) ITR ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ "ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ" ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. AY 2025-26 ರ ITR ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ITR ಫೈಲಿಂಗ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್-ಎಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸೆ. 15 ಇದ್ದ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಗಡುವನ್ನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸೆ. 16ರ ವರೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೆ. 16, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ12 ರಿಂದ 2.30ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 16 ರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಆಧಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2024-25 ರ AY ಗಾಗಿ, ಜುಲೈ 31, 2024ರ ವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ 7.28 ಕೋಟಿ ITR ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, 2023-24 ರ AY ಗಾಗಿ 6.77 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

