Insurance Plan: ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸದಿದ್ದರೆ.. ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ತಿ ರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ.. ಅದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಜೀವ ವಿಮೆ.. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಷರತ್ತುಗಳಿರುವ ಸದೃಢವಾಗಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ, ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ತಪ್ಪು ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು; ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದಿದ್ದರೆ.. NA ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದಾಟಿಸಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಾಗಿ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ, ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ : ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಮಯ ಮೀರುವ ಮೊದಲು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರದ್ದಾದ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬದಲಾದಾಗ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು 15 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ನೀವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?: ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು. ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲವು ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ನಾಮಿನಿ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಲೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ನಿಜ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ 24 - 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅಂದರೆ 2 - 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಆಡ್ - ಆನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದಲೇ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
