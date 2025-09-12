ETV Bharat / business

RBIನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ?: ಶೇ 6.5ರಲ್ಲೇ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22 ರಿಂದ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಲುRBI ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Indias GDP growth to remain steady at 6.5 pc
RBIನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ. 6.5 ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿ ಹಲವು ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದರ ಕಡಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಳೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ 100 - ಬಿಪಿಎಸ್ ಕಡಿತ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ) ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೃದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (ಎಂಪಿಸಿ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀತಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ (ಫೆಬ್ರವರಿ - ಜುಲೈ) ಹಣದುಬ್ಬರವು ಆರ್‌ಬಿಐನ ಗುರಿಯಾದ ಶೇ. 4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 2.9 ರಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆ, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಕೆಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮೃದು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮೃದು ಆಹಾರೇತರ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳು ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 10 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

