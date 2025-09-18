ETV Bharat / business

ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ; ವರ್ಷಕ್ಕೆ 750 ಕೆ.ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುರಿ

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯು ಶೀಘ್ರವೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅದರ ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಎಂಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

PRIVATE GOLD MINE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
ನವದೆಹಲಿ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅದರ ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಜೊನ್ನಗಿರಿ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನುಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಿಐಐ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 750 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುರಿ: ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 750 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆ 1.5 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಜೊನ್ನಗಿರಿ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಈಗಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2003ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಶೋಧ: ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಗ್ಗಲಿ ಮಂಡಲದ ಜೊನ್ನಗಿರಿ, ಎರ್ರಗುಡಿ ಮತ್ತು ಪಗದಿರಾಯ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಂಬೆ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ (ಬಿಎಸ್​​ಇ) ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಚಿನ್ನ ಶೋಧ ಕಂಪನಿಯಾದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋಮೈಸೋರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಡಿಜಿಎಂಎಲ್ ದೇಶವಲ್ಲದೇ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಂಜೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತೈಲದ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಮದು ಇದಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೀಗಿದೆ: ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,09,210 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿಗೆ 1,26,380 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ತಿಳಿಸಿದೆ.

DGMLINDIAS FIRST PVT GOLD MINEANDHRA PRADESHಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿPRIVATE GOLD MINE

