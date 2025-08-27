ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ 48 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸುಂಕ ಇದೀಗ ಶೇ.50ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕರಡು ಆದೇಶ, ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12:01 ಅಥವಾ ನಂತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಗೋದಾಮಿನಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ಜವಳಿ, ಬಟ್ಟೆ, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಸೀಗಡಿ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ. ಔಷಧ, ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳು ಈ ಸುಂಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿವೆ. ಭಾರತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ಹಾಕಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ: ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕ್ರಮ ಅನ್ಯಾಯ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸವಾದುದು ಎಂದು ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಸುಂಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ (ಶೇ 40 ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ), ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ (ಶೇ 36), ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (ಶೇ 35), ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ (ಶೇ 32), ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ (ಶೇ 30), ಮಲೇಷ್ಯಾ (ಶೇ 25), ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ (ಶೇ20) ಸೇರಿವೆ.
2021-22ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ 131.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (86.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರಫ್ತು ಮತ್ತು 45.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಮದು) ಆಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ದತ್ತಾಂಶದಂತೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ 91.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.
ರಫ್ತುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸುಂಕ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ರಫ್ತುದಾರರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಆಭರಣ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಫ್ತು ತಂತ್ರ ಬೇಕಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಕಿಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರಫ್ತುದಾರರು ಹೇಳಿದರು.
