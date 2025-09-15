ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ?.. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ಪುನಾರಂಭ
ಅಮೆರಿಕದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಾಲೋಚಕ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಲಿಂಚ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣ ದಿನದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಪುನಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಾಲೋಚಕ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಲಿಂಚ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣ ದಿನದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಬಾರ್ತ್ವಾಲ್ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು (ಎಫ್ಟಿಎ) ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಫ್ಟಿಎ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು (ಎಸ್ಒಪಿಗಳು) ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಎಫ್ಟಿಎಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಾರ್ತ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿವೆ 5 ಸುತ್ತುಗಳ ಮಾತುಕತೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಸುತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಆಗಸ್ಟ್ 25–29, 2029 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ವಾರದ ಸಭೆಯು ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.
ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?: ವ್ಯಾಪಾರ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ - ಮೋದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪುನಾರಂಭ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಮಹಾನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲುದಾರರು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಪರಿಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಸಹ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಹೀಗಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ದತ್ತಾಂಶ: ಭಾರತದ ಸರಕು ರಫ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.7 ರಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 32.89 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 35.1 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಶೇ. 10.12 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 61.59 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ USD 68.53 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 35.64 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 26.49 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತು ತಾಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ರಫ್ತುಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ನಡುವೆ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 40.39 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 34.21 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ FTA ಕುರಿತು 14 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನು?: ವ್ಯಾಪಾರ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ FIEO ಎಸ್ ಸಿ ರಾಲ್ಹಾನ್, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 6.7ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
2025-26ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಚಿತ ಸರಕು ರಫ್ತು 184.13 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಮದುಗಳು 306.52 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು FIEO ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆ, ವೇಗವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ FIEO: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಸುಂಕದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಫ್ತುದಾರರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು MSME ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಲ್ಲದ ರಫ್ತು ಹೇಗಿದೆ?: ಭಾರತದ ಸರಕು ರಫ್ತುಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸಿದವು. ಇದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಂದರೆ ಶೇ 25.93 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 2.32 ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ 2.93 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು ಸಹ ಆವೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ರಫ್ತುಗಳು ಶೇ. 4.91 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 9.90 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ. 15.57 ರಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, 2 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 2.31 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಶೇ. 6.54 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 4.48 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ. 6.94 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2.51 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಯೇತರ ರಫ್ತುಗಳು 158.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 147.25 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 7.35 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
