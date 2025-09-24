ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯಾಪಾರೇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 24, 2025 at 7:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗೋಯಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂಗಿದೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಲಿಂಚ್ ಮತ್ತು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಚರ್ಚೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಾಗಿವೆ.
ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಚಿವರು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ದೇಶಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಯೋಜನೆಯಂತೆ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 191 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೇಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೋಯಲ್ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದೇಶವಾಗಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೌಲ್ಯ 131.84 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.
