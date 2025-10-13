ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೂ ಮಾತುಕತೆ
ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ಸಮರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Published : October 13, 2025 at 3:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ (ಬಿಟಿಎ) ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ಭವವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯೋಗವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಮಾತುಕತೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಆಮದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇಂಧನ ಸಹಕಾರವು ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ: "ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಡುವೆ, ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್ಟಿಎ) ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ" ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮರ್ಥನೆ.
"ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ (ಸಿಬಿಎಎಂ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು, ಉಕ್ಕು, ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇವೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇಯುಗೂ ಭಾರತದ ನಿಯೋಗ: ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯೋಗವು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
