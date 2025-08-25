ನವದೆಹಲಿ: 2021 ಮತ್ತು 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ನೈಜ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 6.9 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (GDP) ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ. 5.4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿಯೊಂದು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
'ದಿ ರೋಡ್ ಅಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ವರದಿಯು, 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೂಡಿಕೆ ದರವು ದಶಕದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದ ನೈಜ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 2021-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 6.9 ರಷ್ಟು (ಸರಾಸರಿ ನೈಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ) ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇದು ಶೇ. 5.4 ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (GDP) ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
2016 ಮತ್ತು 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಈ ಆವೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ನೈಜ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ 2022-24 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 13.9 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆದಾರರಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 13.4 ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ, ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ದುರ್ಬಲ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 2022–24 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 8.7 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಘರ್ಷಣೆಗಳಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲವರ್ಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಆ ವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವುದು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು (FTA) ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು - ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗಳು, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒತ್ತಡ - ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
