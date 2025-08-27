ETV Bharat / business

2038ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 2 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವರದಿ

ಭಾರತವು ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

2038 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 2 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2025 at 7:08 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ (PPP) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2038ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು PPP ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

PPP ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ. IMF ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ EY ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ $20.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (PPP ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

2024 ರಲ್ಲಿ 81.3 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ - ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವು 75.8 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಚೀನಾ $42.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ (ಪಿಪಿಪಿ) ಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದರ ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲ ಅದರ ಮುಂದಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಡಿಪಿಯ 120 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರಗಳ ಸವಾಲನ್ನು ಅದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು EY ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತವು ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. EY ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಿಕೆ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಅದರ ಯುವ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ಬಲವಾದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾಲದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಸ್ಥಿರ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನಿಮಯ ದರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಥವು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು EY ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

