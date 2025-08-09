ನವದೆಹಲಿ: ಒಮನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ: ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶದ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಒಮನ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ದೇಶದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರವೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ: ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಒಪ್ಪಂದ (ಸಿಇಪಿಎ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 2023ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಇಂತಹ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು (ಆಮದು ಸುಂಕ)ವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಗಲ್ಫ್ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿ (ಜಿಸಿಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಒಮನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಯುಎಇಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ 2024-25ರಲ್ಲಿ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಯುರಿಯಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 70 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಂದರೆ, ಪ್ರೊಪೆಲೆನ್ ಮತ್ತು ಎಥೆಲಿನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್, ಪೆಟ್ ಕೊಕ್, ಗೆಪ್ಸುಮ್, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಾಗಿದೆ.
