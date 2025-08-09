Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ - ಒಮನ್​ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ - INDIA OMAN FREE TRADE AGREEMENT

ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಮನ್​ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

india-oman-free-trade-agreement-likely-to-be-announced-soon-official
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : August 9, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಒಮನ್​ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್​ ಅರೇಬಿಕ್​ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ: ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶದ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಒಮನ್​ನಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್​ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ದೇಶದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀಘ್ರವೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ: ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಒಪ್ಪಂದ (ಸಿಇಪಿಎ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 2023ರ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಇಂತಹ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್​ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು (ಆಮದು ಸುಂಕ)ವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.

ಗಲ್ಫ್​ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿ (ಜಿಸಿಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಒಮನ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಯುಎಇಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ 2024-25ರಲ್ಲಿ 10 ಬಿಲಿಯನ್​ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಯುರಿಯಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 70 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಂದರೆ, ಪ್ರೊಪೆಲೆನ್​ ಮತ್ತು ಎಥೆಲಿನ್​ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್​, ಪೆಟ್​​ ಕೊಕ್​, ಗೆಪ್ಸುಮ್​, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ತವರೂರು ಜೊತೆ ಭಾರತ ಒಪ್ಪಂದ! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಲಕ್ಸುರಿ ವಾಹನಗಳು!!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಯುಕೆ ಎಫ್​​ಟಿಎ ವಿಳಂಬ ಕುರಿತ ಟೀಕೆಗೆ ಜೈಶಂಕರ್​ ಉತ್ತರ

ನವದೆಹಲಿ: ಒಮನ್​ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್​ ಅರೇಬಿಕ್​ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ: ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶದ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಒಮನ್​ನಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್​ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ದೇಶದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀಘ್ರವೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ: ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಒಪ್ಪಂದ (ಸಿಇಪಿಎ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 2023ರ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಇಂತಹ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್​ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು (ಆಮದು ಸುಂಕ)ವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.

ಗಲ್ಫ್​ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿ (ಜಿಸಿಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಒಮನ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಯುಎಇಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ 2024-25ರಲ್ಲಿ 10 ಬಿಲಿಯನ್​ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಯುರಿಯಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 70 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಂದರೆ, ಪ್ರೊಪೆಲೆನ್​ ಮತ್ತು ಎಥೆಲಿನ್​ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್​, ಪೆಟ್​​ ಕೊಕ್​, ಗೆಪ್ಸುಮ್​, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ತವರೂರು ಜೊತೆ ಭಾರತ ಒಪ್ಪಂದ! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಲಕ್ಸುರಿ ವಾಹನಗಳು!!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಯುಕೆ ಎಫ್​​ಟಿಎ ವಿಳಂಬ ಕುರಿತ ಟೀಕೆಗೆ ಜೈಶಂಕರ್​ ಉತ್ತರ

For All Latest Updates

TAGGED:

FREE TRADE AGREEMENTINDIA OMAN FREE TRADE AGREEMENTINDIA OMAN FTAINDIA OMAN TRADE AGREEMENTINDIA OMAN FREE TRADE AGREEMENT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್​ಒಪಿ ಜಾರಿ: ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ನಿಧನ: ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್​ನಿಂದ ಚಂದ್ರನವರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ!

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.