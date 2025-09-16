ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಒಂದು ದಿನ ಗಡವು ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸಲ್ಲಿಸದವರು ಈಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿ.. ಏಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಗೊತ್ತಾ?
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವು ಸೋಮವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ - ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂದು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 16, 2025 at 4:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ - ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವು ಸೋಮವಾರವೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್: ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2024 - 25ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಜುಲೈ 31ರ ಬದಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಗಡುವು ಸೋಮವಾರ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅದೀಗ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ 7.3 ಕೋಟಿ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯೂ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ 7.28 ಕೋಟಿ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಬಾರಿ 7.28 ಕೋಟಿ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಬ್ರೌಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ ಸೆಷನ್ಗಳು, ಲೈವ್ ಚಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಐಟಿಆರ್ ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? - ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!: ಮೊದಲು ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಬಳಕೆದಾರ ಐಡಿ) ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಫೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಇ - ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ!
ಐಟಿಆರ್ ಗಡುವು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ? : 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. ಆದಾಗ್ಯೂ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 234F ಪ್ರಕಾರ ರೂ. 5000 (ಆದಾಯ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ರೂ. 1000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರೊಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್-ಯು) ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2030 ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬಜೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ 350: ಅಬ್ಬಾ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗುರು!
ನ್ಯೂ ಲುಕ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ BMW ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?