ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ ₹10000 ದಿಂದ ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್​: ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲು - NETIZENS SLAM ICICI FOR MAB

ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನಿಯಮ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2025 at 1:58 PM IST

ಮುಂಬೈ: ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನಿಯಮ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದು.

ಹೌದು, ಐಸಿಐಸಿಐನ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ಅನ್ನು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಟಿಜನ್ಸ್​ ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಈ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಐದು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್​ 1, 2025 ರಿಂದಲೇ ಇದು ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರು 25,000 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 10,000 ಸಾವಿ ರೂ. ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸದಿದ್ದರೆ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (Minimum Average Ballance) ಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ 6 ಪರ್ಸೆಂಟ್​ ಅಥವಾ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಖಾತೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆ ತಿಂಗಳಿನ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ MAB ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತವೆ.

ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಆಕ್ರೋಶ: ಎಂಎಬಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. "ಇದು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ. #ICICIBank ಮಹಾನಗರಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 50,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದು 10,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅನುಜ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ X ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು: "ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ₹10,000 ರಿಂದ ₹50,000 ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ - ಅದು 5 ಪಟ್ಟು ಜಿಗಿತ. 2022 ರಿಂದ ಸಂಬಳ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಹಣವು 3% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ - ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರ, ಪುಲ್ಕಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಅವರ ಬಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಜಿ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. @ICICIBank ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯ. "ನನ್ನ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) 2020 ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂ. 2,000 ರಿಂದ ರೂ 10,000 ರವರೆ ಇದೆ.

