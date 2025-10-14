ETV Bharat / business

ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಸಲೀಸು!

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂತಹ ಖರೀದಿ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

FAKE GOLD IDENTIFICATION
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2025 at 1:32 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?. ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು?. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತವೆ.

ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಇಂತಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 'ಬಿಐಎಸ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಪ್​' ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳು ಬಿಐಎಸ್ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಖರೀದಿಗೂ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಐಎಸ್ ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ನಕಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (ಬಿಐಎಸ್)ನ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಶಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎ.ಆರ್. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಸಲಿ, ನಕಲಿ ಗುರುತಿಸುವ BIS ಕೇರ್ ಆ್ಯಪ್​: 'BIS ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್' ಬಳಸಿ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ BIS ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಗೂಗಲ್​ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್​ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

HUID ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೇನು?: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ HUID (ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 6 - ಅಂಕಿಯ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. HUID ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಭರಣವನ್ನು BIS ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಕಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. BIS ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ:

  • ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 'BIS ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್' ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
  • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆದ ನಂತರ, 'HUID ಪರಿಶೀಲಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ 6 ಅಂಕಿಯ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  • ನಂತರ, ಯಾವ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ. ಲೋಹದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

BIS ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಲೋಹದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ.
  • BIS ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ BIS ಶುದ್ಧತೆ 75% ಇರುತ್ತದೆ.
  • 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ BIS ಶುದ್ಧತೆ 91.6% ಇರುತ್ತದೆ.
  • 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 99.9% ಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು: ಬಿಐಎಸ್​ ಕೇರ್ ಆ್ಯಪ್​ ಶುದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಭರಣ ತಯಾರಕರ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ BIS ಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. BIS ದೂರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

BIS CARE APP
WORLD STANDARD DAY
HOW TO FIND FAKE GOLD AND SILVER
ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
FAKE GOLD IDENTIFICATION

