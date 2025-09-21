ಅಗ್ರ 9 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮನೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ: ಸತತ 10ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ
ದೇಶದ ಅಗ್ರ 9 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿವಾಸಗಳ ಮಾರಾಟವು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
September 21, 2025
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಒಂಬತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೂ (ಜುಲೈ -ಸೆಪ್ಟಂಬರ್) ವಸತಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ 10ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪ್ರಾಪ್ಇಕ್ವಿಟಿಯ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,00,370 ವಸತಿ ನಿವಾಸಗಳ ಪೈಕಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಖರೀದಿಯಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 92,229 ನಿವಾಸಗಳು ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಗ್ರ ಒಂಬತ್ತು ನಗರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಥಾಣೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ- ಎನ್ಸಿಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಥಾಣೆ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ 28 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 21 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ: ದೇಶದ ಅಗ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಖರೀದಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 21 ರಷ್ಟು ನಿವಾಸಗಳ ಖರೀದಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಶೇ.16, ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.4 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಗ್ರ ಒಂಬತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.1 ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ (ಶೇ. 24) ಮತ್ತು ಥಾಣೆ (ಶೇ. 11) ಮಾತ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ಪ್ರಾಪ್ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸಮೀರ್ ಜಸುಜಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಹೊಸ ಖರೀದಿಗಳೂ ಸತತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಸತಿ ನಿವಾಸಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ, ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಖರೀದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. 2025ರ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ನಿವಾಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: "ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಜಸುಜಾ ಆಶಿಸಿದರು.
ಚೆನ್ನೈ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಥಾಣೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ತುಸು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆಯು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 31 ರಷ್ಟು, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15 ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ನವಿ ಮುಂಬೈಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 14, ಶೇಕಡಾ 24 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಭಾರತದ ಅಗ್ರ 9 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸತಿ ನಿವಾಸಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 92,229 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
