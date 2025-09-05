ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಸ್ಬಿಐ) ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿವ್ವಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮವು 48,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು 3,700 ಕೋಟಿ ರೂ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆಯಾದರೂ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ಡಿ- ಮೆರಿಟ್ ತೆರಿಗೆ: ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ 56ನೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ 18 ಮತ್ತು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಿತ ದರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಡಿ-ಮೆರಿಟ್ ದರವಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ: ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ತರ್ಕಬದ್ದಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ 2017ರಲ್ಲಿಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇ 14.4ರಷ್ಟು ದರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಶೇ 9.5ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ದರಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದು ಶೇ ಐದು, ಶೇ 12, ಶೇ 18 ಮತ್ತು ಶೇ 28 ರಷ್ಟಿದ್ದವು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ದಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳು (ಸುಮಾರು 295) ದರ ಶೇ 12ರಿಂದ 5ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಸಿಬಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರದ ವರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ 30 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026- 27ರ ವೇಳೆಗೆ CPI ಹಣದುಬ್ಬರವು 65 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ 75 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮವಾಗಬಹುದು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ತರ, ದರ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಹುಪರಾಕ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: GST ದರ ಕಡಿತ: ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತೆ..; ಬನ್ನಿ ಆ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ!