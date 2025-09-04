ETV Bharat / business

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸ್ತರ, ದರ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಹುಪರಾಕ್​ - GST REFORMS

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಏನೆಂದರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

CII ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಅನೀಶ್ ಶಾ (ANI)
Published : September 4, 2025 at 2:03 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ತೆರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್​ಟಿಯ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಏಟಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿಯ ಸ್ತರಗಳನ್ನು 4 ರಿಂದ 2ಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 5, 12, 18, 28 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 18ರ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿವೆ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಇಳಿಕೆ - ಮೂಡಿದ ನವೋಲ್ಲಾಸ: ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸ್ತರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗುವ ದರ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು 'ನಿರ್ಣಾಯಕ' ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು MSME ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿರುವುದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು GST ಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮಹಾ ಹೆಜ್ಜೆ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಅನೀಶ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮಹಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಧಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಆಟೋ, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು MSME ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

FADA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ ಅವರು GST 2.0 ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಚಲನಶೀಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್​: ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಸಿಐಟಿಐ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಕೇಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಫೈಬರ್ (MMF) ಶೇಕಡಾ 18, ನೂಲುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ನೂಲು ಮತ್ತು ನೇಕಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 70-80 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು MSME ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶ್ಯಾಮಾ ರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 7500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ದರದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸೇವೇ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು, ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿತು. ಇದು ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

