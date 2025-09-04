ETV Bharat / business

GST ದರ ಕಡಿತ: ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.. ಬನ್ನಿ ಆ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ! - GST RATE CUTS

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್​ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಈಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ.

ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 10:20 AM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಬುಧವಾರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಶೇ. 5 ಮತ್ತು ಶೇ. 18 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಸುಧಾರಿತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಠದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ GST

  • ಹೆರ್‌ ಆಯಿಲ್‌, ಶಾಂಪು, ಟೂಥ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌, ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ ಸೊಪ್‌, ಬ್ರಷ್‌, ಶೇವಿಂಗ್‌ ಕ್ರೀಂ: 18% → 5%
  • ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಚೀಸ್‌, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: 12% → 5%
  • ನಂಖೀನ್‌, ಭೂಜಾ, ಮಿಶ್ರಣಗಳು: 12% → 5%
  • ಉಪಕರಣಗಳು: 12% → 5%
  • ಪೈಂಟ್​ ಬಾಟಲ್‌ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್‌, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಡಯಾಪರ್‌ಗಳು: 12% → 5%
  • ಸೆವಿಂಗ್‌ ಮೆಷಿನ್​ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು: 12% → 5%

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣ

  1. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಟೈರ್‌ಗಳು, ಭಾಗಗಳು: 18% → 5%
  2. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು: 18% → 5%
  3. ವಿಶೇಷ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: 12% → 5%
  4. ಡ್ರಿಪ್‌ ಸಿಂಪಡಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: 12% → 5%
  5. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು: 12% → 5%

ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ

  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆ: 18% → 0%
  • ಉಷ್ಣಮಾಪಕ: 12% → 5%
  • ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್: 12% → 5%
  • ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು: 12% → 5%
  • ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್‌, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್: 12% → 5%
  • ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗಳು: 12% → 5%

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಹೊರ ಕಡಿಮೆ

  1. ನಕ್ಷೆ, ಚಾರ್ಟ್‌, ಜಗ್ಲೋಬ್‌ಗಳು: 12% → 0%
  2. ಪೆನ್ಸಿಲ್‌, ಶಾರ್ಪನರ್‌, ಕ್ರೇಯಾನ್‌, ಪಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು: 12% → 0%
  3. ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌, ಎಕ್ಸರ್‌ಸೈಸ್‌ಬುಕ್‌ಗಳು: 12% → 0%
  4. ಈರೆಸರ್‌ಗಳು: 5% → 0%

ವಾಹನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಕಡಿತ

  • ಕಾರು (ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, LPG, ಸಿಎನ್ಜಿಇ): 28% → 18%
  • ಡೀಸೆಲ್‌ ಕಾರು: 28% → 18%
  • ತ್ರಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನ: 28% → 18%
  • ಬೈಕ್‌ (350cc ಕೆಳಗೆ): 28% → 18%
  • ಸರಕು ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಾಹನ: 28% → 18%
  • ಏರ್‌ ಕಂಡಿಷನರ್: 28% → 18%
  • ಟಿವಿ (32" ಮೇಲು): 28% → 18%
  • ಮಾನಿಟರ್‌, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು: 28% → 18%
  • ಡೀಶ್ ವಾಶಿಂಗ್‌ ಮೆಷಿನ್: 28% → 18%

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹೇಗೆ

  • ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ
  • ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ
  • ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಲಾಭ

Next-Gen GST — ಉತ್ತಮ, ಸರಳ!

ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಸಂತೋಷ, MSMEಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ.

