ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ: ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್​ ವಲಯದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರಲಿದೆ ಪರಿಣಾಮ; ವರದಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22ರಿಂದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ವಲಯದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ

GST cuts to boost economy, but revenue loss could hit banking sector: Report
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ANI

Published : September 20, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್​ಟಿ) ದರ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 480 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್​ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದಂತೆ ಇದು 1.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವು ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಭಾರತ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ದುಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಕಾಲನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ರಫ್ತು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದರೆ, ಈ ಇಳಿಕೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯು ಸಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್​ಬಿಐ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಬೇಸಿಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​ನಿಂದ ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. 2026ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಜಿನ್​ ಸ್ಥಿರತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ವಲಯ (ಎಂಎಸ್​ಎಂಇ)ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳದ ಕುರಿತು ಕೂಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ಹೊಸ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಸವಾಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಎಂಎಸ್​ಎಂಇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಒತ್ತಡವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ವಲಯದ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಲ ನಷ್ಟ (ಇಸಿಎಲ್​) ಚೌಕಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ತಳಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಲದಾತರು ಆರ್​ಬಿಐನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಸಿಎಲ್​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್​ಬಿಐ ಸದ್ಯ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಸಿಎಲ್​ನ ಅಂತಿಮ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಲಾಭದಾಯಕತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBIನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ?: ಶೇ 6.5ರಲ್ಲೇ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ: ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ಕೆ

