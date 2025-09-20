ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ: ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರಲಿದೆ ಪರಿಣಾಮ; ವರದಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ
Published : September 20, 2025 at 5:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 480 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದಂತೆ ಇದು 1.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವು ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಭಾರತ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ದುಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಕಾಲನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ರಫ್ತು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದರೆ, ಈ ಇಳಿಕೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯು ಸಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. 2026ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸ್ಥಿರತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ವಲಯ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ)ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳದ ಕುರಿತು ಕೂಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೊಸ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಸವಾಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಒತ್ತಡವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಲ ನಷ್ಟ (ಇಸಿಎಲ್) ಚೌಕಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ತಳಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಲದಾತರು ಆರ್ಬಿಐನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಸಿಎಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಸದ್ಯ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಸಿಎಲ್ನ ಅಂತಿಮ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಲಾಭದಾಯಕತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
