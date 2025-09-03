ನವದೆಹಲಿ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ 56 ನೇ ಸಭೆಯು ಬುಧವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 'ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ' ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಜವಳಿ ಮುಂತಾದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಂಕದ ವಿಲೋಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಶೇ 5ರ ಮತ್ತು 18 ಪ್ರತಿಶತದ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಶೇ.12 ಮತ್ತು 28 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ- ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ 40 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಶೇ 5 ರ GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆ?: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ12 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಮತ್ತು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಶೇ 5 ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಶೇ 18 ರ GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆ?: ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಸಿ, ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ನಂತಹ ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 28ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶೇ 28 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಇರುವ ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಶೇ 18 ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಭರಿಸುವ ಖಾತರಿ ಕೊಡಬೇಕು: ಎನ್ ಡಿಎಯೇತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆಗ್ರಹ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪುನರ್ವಿತರಣೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ TDP: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಯ್ಯಾವುಲ ಕೇಶವ್ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೈತ್ರಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ, ನಾವು ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಶವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಗೂ ಮೊದಲು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ (ಟಿಡಿಪಿ) ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಚಿವರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ (ಜಿಒಎಂ) ಯೋಜಿತ ಸುಧಾರಣೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವು: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ನೀಲನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜವಳಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ವಾಹನ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ಖಾತರಿಗೆ 8 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟು: ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಮೊದಲು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಪಂಜಾಬ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ - ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವು. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಆದಾಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದವು.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಶೋರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮಗೆ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಫೆಡರಲ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಕೇಂದ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಚನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನದ್ದೇ ಸಿಂಹ ಪಾಲಿದೆ.ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾ 28ರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯು ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾ 11 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ - ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ದರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
- ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದರಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕುರಿತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಜೀವನದ ಸುಲಭತೆ'ಯ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ತಡೆರಹಿತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ-ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಸುಂಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಳ ವೇಗವಾದ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಸರಣೆ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, (ಸುಧಾರಣೆಗಳು) ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
