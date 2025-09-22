GST 2.0 ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿ: ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ; ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಭ?
ಹೊಸ ರಚನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು - ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ 18 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 8:59 AM IST
Updated : September 22, 2025 at 9:07 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ GST ಆಡಳಿತದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ GSTಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಸರಳೀಕೃತ ಎರಡು ಹಂತದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. 375 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೃಹ ಬಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ರಚನೆ ಅಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು - ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ 18 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವು ಅಲ್ಟ್ರಾ - ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಾಪದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೋಷಪೂರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು 5 ಪ್ರತಿಶತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುದ ದರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 12 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಪನೀರ್, ಕಾಫಿ, ತಿಂಡಿಗಳು, ಜಾಮ್ಗಳು, ಕೆಚಪ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿವೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಉಳಿತಾಯದ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ: ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ "GST ಉತ್ಸವ"ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ "ಉಳಿತಾಯದ ಹಬ್ಬ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. GST ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಗಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮವು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಅನುಸರಣೆ ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
