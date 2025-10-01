ETV Bharat / business

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆ ನಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆ ನಂತರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ತಿಂಗಳಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 1.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್​​ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

GST
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
ನವದೆಹಲಿ: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್​ಟಿ) ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶೇ.9.1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 1.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೂ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಾದ ಆಗಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾದ ತೆರಿಗೆಗಿಂತ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಲಾಭವೇ ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.

2024 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಸಂಗ್ರಹವು 1.73 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ 16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಕ. ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಆಮದುಗಳಿಂದ ಬರುವ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 52,492 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲೂ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶೇ. 40.1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 28,657 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯವು 1.60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಜಿಎಸ್​​ಟಿ 2.0: ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಶೇಕಡಾ 5, 12, 18, 28 ರಷ್ಟಿನ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.12 ಮತ್ತು 28ರ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕೇವಲ ಶೇ.5 ಮತ್ತು 18ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ, ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ಗಳವರೆಗಿನ 375 ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಜಾರಿ: ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗ, ಯಾವುದು ದುಬಾರಿ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

