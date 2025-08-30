ETV Bharat / business

ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 7.8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದಲೇ ಗುದ್ದು: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?

ಸರ್ಕಾರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ವಿವೇಕಯುತ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳು ಜಿಡಿಪಿ 5 ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ 7.8ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.

By PTI

Published : August 30, 2025 at 7:25 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ 7.8ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಕ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಜಾಗತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮುಖಂಡರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇ. 7.8 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಐದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ. 5.2 ರಷ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 7.8ಕ್ಕೆ (PIB)

ಭಾರತದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಉತ್ತೇಜನ, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ, ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 7.8 ಪ್ರತಿಶತ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜಾಗತಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು CII ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಮೆಮಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ: 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ 7.8 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು CII ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ದತ್ತಾಂಶದ CII ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಐಐ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 7.8 ರಷ್ಟು ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷ ವರ್ಧನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ಜಿಡಿಪಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ: ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ನೀತಿ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕಡಿತ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್‌ಐಸಿಸಿಐ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಜಿಡಿಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಲ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೇಗವರ್ಧಕವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಇಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು PHDCCI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆ, GST ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.7.8 ರಷ್ಟು ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಟೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರೂ, ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಈ ಆವೇಗವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಲನಶೀಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಎಸಿಎಂಎ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನ್ನಿ ಮೆಹ್ತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಂತಹ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಸೋಚಾಮ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೀಶ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.7 ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

