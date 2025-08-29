ETV Bharat / business

ಐಎಂಎಫ್​ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆರ್​ಬಿಐ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್​ ಉರ್ಜಿತ್​ ಪಟೇಲ್​ ನೇಮಕ - URJIT PATEL

ರಿಸರ್ವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್​ ಉರ್ಜಿತ್​ ಪಟೇಲ್​ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಐಎಂಎಫ್​ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By PTI

Published : August 29, 2025 at 12:06 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್​ ಉರ್ಜಿತ್​ ಪಟೇಲ್​ ಅವರನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ (ಐಎಂಎಫ್) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ರಘುರಾಮ್​ ರಾಜನ್​ ಬಳಿಕ 2016ರಿಂದ ಉರ್ಜಿತ್​ ಪಟೇಲ್ ಅವರು​ ಆರ್​ಬಿಐನ 24ನೇ ಗವರ್ನರ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ 2018ರಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಆರ್​ಬಿಐ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್​ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಉರ್ಜಿತ್​ ಪಟೇಲ್​ ಅವರನ್ನು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 28ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಎಂಎಫ್​ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 25 ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಭೂತಾನ್​ ಜೊತೆ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪಟೇಲ್​ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್​ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ (ಎಐಐಬಿ)ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ 1ರ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬೀಜಿಂಗ್ ಮೂಲದ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು​ 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಆರ್​ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್​ ಹುದ್ದೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪಟೇಲ್​ ಅವರು ಉಪ ಗವರ್ನರ್​ ಆಗಿ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಠೇವಣಿ ವಿಮೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

1963ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪಟೇಲ್​ ಅವರು 1998ರಿಂದ 2001ರ ವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್​ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆಫ್​ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್​ನಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ 1986ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್​ಫರ್ಡ್​​ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಂಫಿಲ್​ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 1990ರಲ್ಲಿ ಯೇಲ್​ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್​ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು, 1990ರಿಂದ 1995ರವರೆಗೆ ಐಎಂಎಫ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

