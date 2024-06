ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ₹3 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ - How to Apply for Udyogini Scheme

ETV Bharat / business

ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯೇ 'ಉದ್ಯೋಗಿನಿ'. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ'ದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದುವರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ವಿವರಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂಗವಿಕಲರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 12 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ.. ಸರಕಾರ ಸೂಚಿಸುವ 88 ಬಗೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಬಹುದು. ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು?: ಭಾರತೀಯರಾಗಿರಬೇಕು.

18 ವರ್ಷದಿಂದ 55 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಹರು.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹1,50,000 ಮೀರಬಾರದು.

ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ₹ 3,00,000 ಮೀರಬಾರದು.

ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ, ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೌಕರರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು..? ಎರಡು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯ ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.

ಆದಾಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪತ್ರ

ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಜಾತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಫೋಟೋಕಾಪಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ.

ನಂತರ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.