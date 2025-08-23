ETV Bharat / business

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು: ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಜಿಒಎಂ ಅನುಮೋದನೆ - GST SLAB RATIONALIZATION

ನಾಲ್ಕು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಶೇ.5 ಮತ್ತು 18 ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್​ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (ETV Bharat)
GST Slab Rationalization: ಜನರ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಶೇ.5, 12, 18 ಮತ್ತು 28 ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಶೇ.5 ಮತ್ತು 18 ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ಮತ್ತು 28ನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಚಿವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಿಒಎಂ ಸಂಚಾಲಕ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಜನರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 40% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಖನ್ನಾ ಹೇಳಿದರು. 12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 5% ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು 28% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 18% ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕಾರುಗಳು, ಹಾನಿಕಾರಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಚಂದ್ರಿಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್​ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ (ಜಿಒಎಂನಲ್ಲಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಸಚಿವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 99% ಸರಕುಗಳನ್ನು 5% ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ 28% ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ 90% ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಶೇ.18 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ವಿಮೆ, ಜವಳಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ವಾಹನ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿದೆ.

