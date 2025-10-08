ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 4ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಂಗಾರ: ಚಿನ್ನದತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದಾಂಗುಡಿ: ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರ!
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
Published : October 8, 2025 at 5:30 PM IST
ಹಾಂಕಾಂಗ್: ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತದ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ ಗೆ $4,000 ತಲುಪಿದೆ.
- 1 ಔನ್ಸ್ = 1/16 ಪೌಂಡ್.
- 1 ಔನ್ಸ್ = 28.35 ಗ್ರಾಂ.
- ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ 3,55,040 ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಔನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮುಂತಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಇಂದು 1,26020 ರೂ( ಸಂಜೆ 5.25ರವೇಳೆಗೆ) ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರತವಾಗಿತ್ತು.
- ಇನ್ನು 99.5 ಶುದ್ಧತೆಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,23, 930 ರೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂದು 1910 ರೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇದೇ ಬೆಲೆ 1,22,020 ರೂ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?: ಕೆಲವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಇಂಧನ ರ್ಯಾಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ ಎಂಬ ಕಳವಳಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಾರಂಭದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಗಾರ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.
ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣ ಎಂಬುದು ಬಹು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಬುಧವಾರ $4,006.68 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ಡಾಲರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತನ್ನ ದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ (ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳು) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ ನುಜೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲೋಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒರಾಕಲ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಭಾರಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ತೈಪೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
