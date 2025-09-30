ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ - 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ; ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಗಾಲೋಟ!
By PTI
Published : September 30, 2025 at 3:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಸುಳಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,217 ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 1,17,561 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಗದೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನ ಪ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬಂಗಾರದ ಪ್ಯೂಚರ್ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,217 ರೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 1,17,561 ರೂ.ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು 1,314 ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,18,788 ರೂ.ಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಲೋಹದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 1,101 ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ 1,44,200 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ - ಹೂಡಿಕೆಯ ತಾಣವಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸರಕುಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಕಲಾಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬುಲಿಯನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ USD 3,895.22 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ USD 47.41 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ USD 3,895 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿಕ ಲಾಭದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 11 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು US ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ನಿಧಿಯ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಸ್ಥಗಿತದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಬುಧವಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ಕೃಷಿಯೇತರ ವೇತನದಾರರ ವರದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಿವೇದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆವಿ ಟ್ರಕ್ಗಳು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳು ಬುಧವಾರದಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
