ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ; 1,204 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ; ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ?

ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್​ ದುರ್ಬಲತೆಯ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

gold-silver-futures-hit-record-highs-on-fed-rate-cut-bets-weak-dollar
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2025 at 12:45 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್​ ರಿಸರ್ವ್ ದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಇಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,204 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ 1.06ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,14,992 ರೂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನ ಕೃಷಿಯೇತರ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಡಿವಿಪಿ ರಿಸರ್ಚ್​​ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಲ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಏರಿಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ದ, ಅಮೆರಿಕ - ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಮಲ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ: ಬಂಗಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ 2,280 ಅಥವಾ 1.61ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿದ ದರ 1,44,179 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

2026ರ ಫ್ಯೂಚರ್​ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,559 ಅಥವಾ 1.79ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಹುಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1,45,817 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 12,051 ಅಥವಾ 9.28ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಗೆ 1,41,889 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್​ನ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಔನ್ಸ್​​ಗೆ 3,837.72 ಡಾಲರ್​​ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಕೂಡ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಔನ್ಸ್​​ಗೆ 47.39 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ದರವೂ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್​ ದುರ್ಬಲತೆ ಆಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್​ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಹಿರಿಯ ರಿಸರ್ಚ್​ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್​ ಜಿಗರ್​ ತ್ರಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 0.18 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 97.97 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

