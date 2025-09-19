ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆ: ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಚಿನ್ನದ ದರ?
ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಳದಿ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 800 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
Published : September 19, 2025 at 6:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂಗಾರ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೃಢವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 800 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,14,000 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, 99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಗುರುವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,13,200 ರೂ. ಇತ್ತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 99.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವು 700 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,13,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,12,800 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.
ವಾರದ ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿನ್ನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಚಲಿಸಿದವು. ಈ ವರ್ಷ ವಿನಿಮಯ - ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಹ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ - ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 500ರೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗುರುವಾರ ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಕೆಜಿಗೆ ರೂ 1,31,500 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.
ಭೂ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಹಳದಿ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದೃಢವಾದ ಡಾಲರ್ ಹೆಡ್ವಿಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 0.18 ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 3,651.18 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು 1 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 42.16 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈ ವಾರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು. ಆದರೆ, ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಡಿಲಿಕೆಯ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಫೆಡ್ ಬುಧವಾರ ದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಸೌಮ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೈನಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
