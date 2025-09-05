ETV Bharat / business

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 5 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ?: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಹಳದಿ ಲೋಹದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? - TODAY GOLD RATE IN BENGALURU

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ರೇಟ್ ಆಫ್​ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್​ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸುಳಿವು, ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Gold rate Today Silver price in India
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 5 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ? (Getty image)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು( ಶುಕ್ರವಾರ) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1,07,000 ರೂ.ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 98,800 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಒಂದೂಕಾಲು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,26,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಇಂದು 1000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?; ಚಿನ್ನವು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂಗಾರದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವುಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲು ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಗರದ ಹೆಸರು22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಬೆಂಗಳೂರು 98,650 1,07,620
ದೆಹಲಿ 98,880 1,07,770
ಚೆನ್ನೈ 98,650 1,07,620
ಮುಂಬೈ98,650 1,07,620
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 98,650 1,07,620
ಜೈಪುರ 98,8801,07,770
ನೋಯ್ಡಾ 98,880 1,07,770
ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ 98,8801,07,770
ಲಕ್ನೋ98,880 1,07,770
ಪಾಟ್ನಾ 98,6501,07,620

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಎಫೆಕ್ಟ್​: ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 300 ಅಂಕಗಳ ಜಿಗಿತ, ನಿಫ್ಟಿ ಶೇ.0.34 ಏರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು( ಶುಕ್ರವಾರ) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1,07,000 ರೂ.ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 98,800 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಒಂದೂಕಾಲು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,26,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಇಂದು 1000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?; ಚಿನ್ನವು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂಗಾರದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವುಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲು ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಗರದ ಹೆಸರು22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಬೆಂಗಳೂರು 98,650 1,07,620
ದೆಹಲಿ 98,880 1,07,770
ಚೆನ್ನೈ 98,650 1,07,620
ಮುಂಬೈ98,650 1,07,620
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 98,650 1,07,620
ಜೈಪುರ 98,8801,07,770
ನೋಯ್ಡಾ 98,880 1,07,770
ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ 98,8801,07,770
ಲಕ್ನೋ98,880 1,07,770
ಪಾಟ್ನಾ 98,6501,07,620

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಎಫೆಕ್ಟ್​: ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 300 ಅಂಕಗಳ ಜಿಗಿತ, ನಿಫ್ಟಿ ಶೇ.0.34 ಏರಿಕೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD RATE TODAYYELLOW METAL PRICE IN BENGLORESILVER PRICE IN INDIATODAY GOLD RATE IN BENGALURU

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು; ಎಸ್​ಬಿಐ ವರದಿ

'ಈ ಪವರ್​​​ಫುಲ್​ ರೋಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಿ': ಅನುಷ್ಕಾ 'ಘಾಟಿ'ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್​ಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ

ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಅನ್ನದಾತ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​​​​ ಮೂಲಕ 4 ಎಕರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.