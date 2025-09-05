ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು( ಶುಕ್ರವಾರ) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1,07,000 ರೂ.ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 98,800 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಒಂದೂಕಾಲು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,26,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಇಂದು 1000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?; ಚಿನ್ನವು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂಗಾರದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವುಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲು ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
|ನಗರದ ಹೆಸರು
|22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
|24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
|ಬೆಂಗಳೂರು
|98,650
|1,07,620
|ದೆಹಲಿ
|98,880
|1,07,770
|ಚೆನ್ನೈ
|98,650
|1,07,620
|ಮುಂಬೈ
|98,650
|1,07,620
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|98,650
|1,07,620
|ಜೈಪುರ
|98,880
|1,07,770
|ನೋಯ್ಡಾ
|98,880
|1,07,770
|ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್
|98,880
|1,07,770
|ಲಕ್ನೋ
|98,880
|1,07,770
|ಪಾಟ್ನಾ
|98,650
|1,07,620
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
