ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1,11,060 ರೂ ಇದೆ. ಇಂದು ಸುಮಾರು 111 ರೂ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 1,11.170 ರೂ ಇತ್ತು.

By PTI

Published : September 15, 2025 at 5:11 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 5:40 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸೋಮವಾರ 300 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,32,300 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸೋಮವಾರ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಪ್ರಕಾರ, 99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಿನ್ನ ಸೋಮವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 500 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,13,300 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಇದು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಏರಿಕೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 700 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ 1,13,800 ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು.

99.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,12,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಹಳದಿ ಲೋಹವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,13,300 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.

=ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯು 300 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,32,300 ರೂ.ಗಳಿಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ತಲುಪಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ಕೆಜಿಗೆ 1,32,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬುಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,

ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ದೇಶೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 148 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,09,222 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 148 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, 1,09,222 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಹ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ, 5,656 ಲಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 111 ರೂ. ಅಥವಾ 0.10 ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,10,323 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಮೆರಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಸಭೆಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,09,000 ರೂ.ಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂಬರುವ ಫೆಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾರ ಇಂದು ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದವು 18,528 ಲಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 121 ಅಥವಾ ಶೇ. 0.09 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,28,959 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 1,072 ಲಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 41ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ. 0.03 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,30,311 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್​​ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಶೇ. 0.10 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 3,682.72 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್​​​​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್​ ಸಹ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಶೇ. 0.25 ರಷ್ಟು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಂಡು 42.72 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಫೆಡ್​ ಗವರ್ನರ್ ಲಿಸಾ ಕುಕ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತವು ಭಾನುವಾರ ಫೆಡರಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ -ಚೀನಾ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

