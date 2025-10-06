ETV Bharat / business

ಒಂದೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9,700ರೂ ಏರಿಕೆ: 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಈಗ 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.: ಕೆ ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 1ಲಕ್ಷದ 57 ಸಾವಿರ ರೂ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತದ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ತಾಣವಾದ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​ ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಆಗಿದೆ.

Gold price surges Rs 9,700 to record Rs 1.3 lakh/10 g; silver hits lifetime high of Rs 1,57,400/kg in Delhi: All India Sarafa Association
ಒಂದೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9700ರೂ ಏರಿಕೆ: (IANS)
author img

By PTI

Published : October 6, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 9,700 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,57,400 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತದ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ತಾಣವಾದ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​ ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,900 ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಭಯ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾದ ಬಂಗಾರದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು 0.4 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 3,919.59 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿನ್ನದ ಶೇ 0.5 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 3,926.80 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.

ಇನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಿರಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದರ ಕಡಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ನೀತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡಾ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 27 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 49 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೂ ದೂಡಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನ - ಬೆಂಬಲಿತ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ (ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಿವಾರು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಳೆದ ವಾರ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಜನ್​ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಭಾರತದ ನಂ.1 ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ರಷ್ಯಾ; ಪ್ರತಿದಿನ 47 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಆಮದು

ದಸರಾ ಮರು ದಿನ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ: ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಚಿನ್ನ; ಐದು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತಗ್ಗಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ!

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD PRICE SURGESSILVER HITS LIFETIME HIGHGOLD RATE TODAYGOLD PRICE SURGES RS 9700 TO RECORD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಆಧಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.