ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಚಿನ್ನ; 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂ!
ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
Published : September 9, 2025 at 1:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಬಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದೂ ಕೂಡಾ 723ರೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.10.312 ರೂ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ದೇಶೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ, ಅಮೆರಿಕದ ದುರ್ಬಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದತ್ತಾಂಶವು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕೂಡ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಚೀನಿವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾದ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ 982 ರೂ ಅಥವಾ 0.9 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 1,09,500 ರೂ.ಗಳ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು,
ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನವೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಗ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ದುರ್ಬಲ ಉದ್ಯೋಗ ವರದಿ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ದರ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಕಗಳ ಕಡಿತವೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ದರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ದರ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಚಕ್ರದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಈ ನಡುವೆ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ 97.33ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 0.12 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಬಂಗಾರವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,695 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಧಿ (ಇಟಿಎಫ್) 5.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ 53ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಸತತ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶ ಆಧಾರಿತ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ?: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಹಳದಿ ಲೋಹದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ. ಕುಸಿತ, ಆದರೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಳದಿ ಲೋಹ