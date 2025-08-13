ETV Bharat / business

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೇಗಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ? - GOLD PLUNGES IN GLOBAL MARKETS

ಟ್ರಂಪ್​ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 13, 2025 at 1:48 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ 1,000 ರೂ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,01,520ರೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 99.9ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,02,520 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ 99.5 ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆ 1 ಸಾವಿರ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,01,100 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಗಾರದ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಈ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಬನ್ಸ್​ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಸಿಇಒ ಚಿಂತನ್​ ಮೆಹ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ,

ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನವೆಂಬರ್​ 11ರವರೆಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಶ್ವೇತಭವನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿರುವ, ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೂಡ 2000 ರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಗೆ 1,12,000 ದರ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 1,14,000 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ದರ: ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 10 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಡಾಲರ್​ ಎದುರು 87.65 ರೂ ಇದೆ.

ಸ್ಪಾಟ್​ ಚಿನ್ನದ ದರ: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್​ ಚಿನ್ನವೂ ಔನ್ಸ್​​ಗೆ 3,347.18 ಡಾಲರ್​ ಇದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ಮಾಂಟ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯು, ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 3,400 ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ

ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 37.90 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡಿತು.

ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದಂತಹ ಮುಂಬರುವ ಯುಎಸ್ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರವು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಅಂದರೆ 13 ಆಗಸ್ಟ್​​​​​​​ ರ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,01,350 ರೂ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ 10ಗ್ರಾಂಗೆ 92,900 ರೂ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಗ್ರಾಂಗೆ 76010 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

